'Sakin kent'te tablo gibi gün batımı

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Yaz aylarında her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akyaka sahili, kış aylarında da gün batımını izlemek için gelen vatandaşları ağırlıyor.

Dünyaca ünlü Gökova Körfezi Akyaka sahilinden gün batımı gökyüzünün farklı renk tonlarını barındırıyor.

Her akşam çok sayıda vatandaş seyrine doyum olmayan gün batımını izlemek için sahilde toplanıyor.