"Sakin Kent" Akyaka en sessiz bayramını yaşıyor

Tedbirler kapsamında girişe kapatılan dünyaca ünlü Akyaka sahili, bu süreçte farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim.- Ramazan Bayramı'nda geçen yıl 150 bin ziyaretçisi vardıRamazan Bayramı'nda geçen yıl 150 bine yakın kişinin ziyaret ettiği mahallede, turizm sezonun başlayacağı umuduyla hazırlıklar yapılıyor. Çoğunluğu pansiyon ve butik otellerden oluşan işletmeler, sezon açılınca konuklarını bekliyor.Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökova Körfezi'nde gün batımını izlemek isteyen turistlerin uğrak yeri Akyaka'nın, en sakin ve sessiz günlerini yaşadığını söyledi.Bölgeye gelen ziyaretçilerin mavi bayraklı halk plajında güneşlenip, Gökova Körfezi'nin serin suyunda yüzerek tatillerini gönüllerince eğlenerek geçirdiğini anlatan Akkaya, "Cumhuriyet tarihinin en sessiz günlerini yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede o güzel günlerimize tekrar döneriz. İnşallah önünüzdeki günlerde bu sahiller, plajlar ve koylarımız eski günlerine kavuşur. Tertemiz denizi, kumsalı, manzarasıyla kendisine hayran bırakan sahilden, bugünlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları geliyor. " diye konuştu.- "Eski hareketli günler yakın"Salgının sona ermesi ve tedbirlerin kaldırılmasıyla Akyaka'nın eski hareketli günlerine kavuşacağını belirten Akkaya, "Önceki yıllarda Türkiye'nin her bölgesinden gelen çok sayıda ziyaretçinin kurduğu çadırlarda doğayla baş başa tatilini geçirdiği kamp da salgından sonra eski günlerine dönecektir." dedi.Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgü Ceylan da Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu dile getirdi. Akçapınar sahilinin lokal rüzgarıyla ünlü olduğunu aktaran Ceylan, sörf yaptıkları sahilin Kovid-19 salgını nedeniyle sessizliğe büründüğünü söyledi.Ceylan, salgının sona ermesiyle rengarenk uçurtma sörfleriyle tekrar sahili şenlendirecekleri günü beklediğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!