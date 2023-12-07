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        Haberler Sağlık Sakın çatlamış nar yemeyin! Zehirlenmenize neden olabilir

        Sakın çatlamış nar yemeyin ve almayın! Zehirlenebilirsiniz!

        Genelde insanlar pazar tezgahlarında satılan içi görünen çatlamış narları almayı tercih edebiliyor. Narın içi gözüktüğü için olgunluğu anlaşılabiliyor. Ancak içi görünen çatlamış narları tüketmek oldukça tehlikeli ve hatta ölümcül olabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:22
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        • 1

          Pazar tezgahlarında veya marketlerde çatlamış nar görürseniz satın almadan önce bir kez daha düşünün. Narların kalın dış kabuğu, narın içindeki meyveyi dış etkenlerden ve zararlı maddelerden korur.

        • 2

          ÇATLAMIŞ NAR ZEHİRLEYEBİLİR

          Nar yetiştirilirken kullanılan tarım ilaçları narın dış kabuğunda birikir ve içine işlemez. Eğer narın kabuğunda ufak bir çatlak bile meydana gelirse ilaçlar iç kısımdaki meyvelere bulaşır. Çatlamış nar yiyerek zehirlenen birçok insan bu durumdan mağdur olmuştur.

        • 3

          ÇOK FAZLA OLGUNLAŞMASI YÜZÜNDEN ORTAYA ÇIKIYOR

          Nar çatlaması genellikle meyvenin olgunluk döneminde ortaya çıkar. Meyve çatlaması, kabuğun, iç gelişme basıncına dayanamaması sonucu oluşur. Bu sorundan dolayı satıcılar çok miktarda veri kaybı yaşabiliyor.

          Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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