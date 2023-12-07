ÇATLAMIŞ NAR ZEHİRLEYEBİLİR

Nar yetiştirilirken kullanılan tarım ilaçları narın dış kabuğunda birikir ve içine işlemez. Eğer narın kabuğunda ufak bir çatlak bile meydana gelirse ilaçlar iç kısımdaki meyvelere bulaşır. Çatlamış nar yiyerek zehirlenen birçok insan bu durumdan mağdur olmuştur.