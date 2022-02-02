Saki'den 'Yalan İstanbul'

HABERTURK.COM

'Hayyam' ve 'Fosforlu Cevriye' gibi şarkılarla müzik dünyasında kendine özgü bir tarz yaratan müzisyen grup Saki, Ali Cihan ile ortak çalışmaları Yalan İstanbul’u müzikseverlerin beğenisine sundu.

'Yalan İstanbul'un sözleri Sedat Şenel ve Ali Cihan imzası taşırken projenin müziği ve düzenlemelerinin tamamını ise Sedat Şenel üstleniyor.

Vokalleri; Bahadır Pars, Batuhan Ovalı ve Sedat Şenel'den oluşan Saki'nin yeni şarkısı 'Yalan İstanbul' elektronik, etnik, hip-hop ve rock ögelerinin harmanlanmasıyla dinleyiciler ile buluştu.

Saki'nin Ali Cihan ile ortak yayınladığı yeni şarkısı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.