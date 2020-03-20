Ankara yönünde seyreden Necip Y. idaresindeki 34 JS 2574 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesimindeki Göl Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Şahin S'nin kullandığı tren rayı yüklü yabancı plakalı tırın yakıt deposuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü kopan yakıt tankında sürtünme sonucu yangın çıktı. Alevleri fark ederek tırı durduran sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.