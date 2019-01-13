Fenerbahçe'in geçtiğimiz sezonun başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, özellikle ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kursa da sonrasında şanssız bir sakatlık yaşayıp uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Ligde son 5 hafta takıma dönse de formunu bulamayan Janssen, Tottenham'a geri dönerken sakatlıklar yine peşini bırakmadı. Sezon başından beri forma giyemeyen 24 yaşındaki futbolcu, sonunda iyileşti. İngiliz basınında çıkan habere göre Janssen'in Tottenham'ın U23 takımının West Ham United ile yapacağı maçta forma giyeceği belirtildi. Janssen'in A takıma dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.