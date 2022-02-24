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Böyle gol sevinci görülmedi: Sakaryasporlu taraftarların 90+8’deki gol sevinci kamerada

Ligdeki en yakın rakibini deplasmanda 90+8’de attığı gol ile mağlup eden ve önemli bir galibiyete imza atan Sakaryaspor’un maçını restoranda izleyen taraftarın adeta kendilerinden geçtiği gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı

24.02.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
Sakaryasporlu taraftarların 90+8’deki gol sevinci kamerada
İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında 1461 Trabzon FK, Sakaryaspor’u konuk etti. Ligde liderlik mücadelesi veren iki takım Trabzon Yavuz Selim Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarısı beraberlikle sonuçlanan karşılaşma, 90+8’de Sakaryaspor’un Oğuz Kocabal ile bulduğu gol ile 1-0 sonuçlandı. Kritik bir deplasmandan son dakika golüyle 3 puan kazanan Sakaryaspor 58 puan ile liderliğini koruyor.

Karşılaşmayı Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ,takip eden Sakaryasporlu iki taraftarın yaşadığı gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; takımlarının son dakikada attığı gol ile adeta kendilerinden geçen iki taraftarın büyük sevinç yaşadıkları görüldü. Bulundukları yerden fırlayan ikili, golü önce birbirine sarılarak kutladı. Daha sonrasında restoranın dışına taşan ve restoranda çalışan 1 kişinin daha ortak olduğu sevinç anları ise görülmeye değerdi. Büyük sevinç yaşayan ikilinin restoran dışında kaldığı ve çalışanların içeriden gelerek kapıyı açtığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, galibiyetin ardından şampiyonluk yolunda ilerleyen yeşil-siyahlı takımın coşkulu taraftar grubu ise, Sakaryaspor’u önce Sabiha Gökçen Havaalanı'nda sonrasında ise Rüstemler Tesisleri’nde şampiyon gibi karşıladı.

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