Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda Özbalta, Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yetkililerin katılımıyla kendisini 1,5 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan anlaşmayı imzaladı.
İmza töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genç, deplasmanda farklı kaybedilen Bodrumspor maçının ardından teknik direktör İlker Püren ile yolların ayrılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Genç, baskıyı kaldırmanın zor olduğunu ancak süreci yönetebildiklerini dile getirerek, "Neticede gönderdiğimiz hocanın ikinci ile arasında 2 puan fark var. Kaybedilmiş bir şey yok. Ama sorunu devam ettirip kangren haline gelmemesi için böyle bir karar aldık." dedi.
Özbalta'yı, Keçiörengücü'ndeki görevinden bu yana takip ettiklerini anlatan Genç, "Hocamızın oynatmak istediği oyun, sevdiğimiz oyun. Taraftarımızın hoşlanacağı baskılı, önde hücum futbolu. Netice alan bir futbol. Baskılı, tempolu, coşkulu bir oyun istiyoruz biz. Bunu da sağlayacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
ÖZBALTA: BU ŞEHİR FUTBOLU BİLİYOR
Özbalta da büyük bir camia olan Sakaryaspor'da kendisine görev verilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
Sakaryaspor'un her zaman birinci sırada çıkabilecek oyunu sergilemesi gerektiğini ifade eden Özbalta, "Bizim de buraya gelme amaçlarımızdan biri buydu. Burada kocaman bir futbol şehri. Bu şehre layık futbol anlayışı var. Takımın önünde uzun bir maraton var. Ciddi maçların oynanacağı döneme girilecek." diye konuştu.
Özbalta, kazanılacak başarılarda teknik ekip ve yönetimin yanı sıra taraftarların ve basının da payı olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Takım saha içinde mücadele etmeli, iyi oyun oynamalı. Sahada felsefesinin, organizasyonlarının olması gerektiğine inanıyorum. Doğaçlama oynamamalı, sahadaki oyuncuların bilerek hareket etmesi gerektiğine inanıyorum.
Hem dünya hem Avrupa futbolunda, özellikle son 15 yıla damga vuran liglerdeki takımlara baktığınızda, artık doğaçlama oyunun kaybolduğunu, taç atışında, kornerler, hücumda, dönüşlerde her şeyde organizasyonların bulunduğunu görüyorsunuz. Biz, arkadaşlarımızın bunu sahaya yansıtmasına yardımcı olacağız. Ben şundan çok umutluyum, bu şehir futbolu biliyor."
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