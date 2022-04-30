Sakaryaspor kupasına kavuşuyor

Sakarya temsilcisi, ligin 37. haftasında saat 20.30'da konuk edeceği Kahramanmaraşspor maçının ardından kupasını taraftarın önünde kaldıracak.

Sakaryasporlu taraftarlar, maçtan saatler önce Yeni Atatürk Stadyumu çevresinde toplanmaya başladı. Sevinç gösterilerinde bulunan taraftar, takım otobüsünü stadyuma gelişinde tezahüratlarla karşıladı.Takım, maçın ardından düzenlenecek konser etkinliğinin ardından kupasını havaya kaldıracak.

10 yıllık özlemini gidermenin mutluluğunu yaşayan Sakarsaspor, stadyumda düzenlenen etkinliklerin ardından üstü açık otobüsle Çark Caddesi'ne geçecek. Buradan Demokrasi Meydanı'na geçecek Sakaryaspor, taraftarıyla şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kutlamalarda lazer ışık ve sahne gösterileri düzenlenecek.