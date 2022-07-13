Abant bölgesinde bir otelde oynanan karşılaşmaya İstanbulspor; Alp Arda, Tuncer Duhan Aksu, Abazaj, Abdullah Dijlan Aydın, İbrahim Yılmaz, Cajic, Oğuzhan Berber, Berkay Görmez, Okan Erdoğan, Ologo ve Melih Kabasakal ilk 11'i ile çıktı.

Sakaryaspor ise sahada Furkan Köse, Donkor, Çağlayan Menderes, Hurşit Taşcı, İsmail Erdoğan, Oğuz Kocabal, Okan Dernek, Serkan Odabaşoğlu, Banza, Onur Toprak ve Kasongo ilk 11'i ile yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise Sakaryaspor, Kasongo'nun 54. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda İstanbulspor'un gol çabaları yeterli olmadı ve Sakaryaspor sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

İki takım arasındaki hazırlık maçını, bölgedeki otellerde kamp yapan Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig takımlarının teknik direktörleri ve idarecileriyle çok sayıda futbolsever de izledi.