30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk futbolunun iki köklü kulübünün karşı karşıya geldiği TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e döndü.
Yakılan meşaleler nedeniyle yaklaşık 12 dakika geç başlayan final maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.
Fatih Karagümrük, 69. dakikada 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta topla ceza sahası dışında buluşan Selçuk yaptığı şık plase ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Mücadelede son anlara girilirken Sakaryaspor'da Berk İsmail Ünsal 80. dakikada müsait durumda net bir pozisyonda topu kafayla dışarı gönderdi.
Temponun artış gösterdiği son anlarda sahneye Erkan Zengin çıktı. 87. dakikada rakiplerini bir bir eksilten tecrübeli futbolcu pasını içeri gönderdi, Ahmet Aras topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca Fatih Karagümrük, Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü'nün ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.
İstanbul temsilcisi 17 sezon sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Öte yandan geçen sezon Afjet Afyonspor'a yenilen Sakaryaspor, 1. Lig hasretine bu sezon da son veremedi.
ŞAMPİYON KUPASINI KALDIRDI
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
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