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Spor Toto 1. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. 1. tur maçında Sakaryaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi kazanan takım play-off yarı finalinde Bodrumspor'un rakibi olacak. STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.00

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Eyüpspor, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de çıktığı 36 maçta 18 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı. Topladığı 62 puanla ligi 6. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, oynadığı 36 müsabakada 40 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü. Sarı-siyahlılar, şampiyon Samsunspor’un ardından ligde en az gol yiyen ikinci ekip olurken, küme düşen Denizlispor’un ardından da ligde en az gol atan ikinci takım olarak yer aldı.

Sakaryaspor ise bu sezon ligde oynadığı 36 maçta 20 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 8 beraberlikle 62 puan topladı ve 5. sırada tamamladı. Sakarya ekibi, bu müsabakalarda 59 gol atıp, 47 gol yedi.

Eyüpspor ile Sakaryaspor arasında ligde oynanan ilk maçı Eyüpspor sahasında 2-1 kazanırken, Sakarya’da oynanan ikinci karşılaşma ise 2-0 Sakaryaspor’un galibiyetiyle sonuçlandı.

YARI FİNAL MAÇLARI 31 MAYIS VE 4 HAZİRAN'DA Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final eşleşmeleri çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Pendikspor ile karşı karşıya gelecek ve mücadeleyi kazanan takım adını Süper Lig'e yazdıracak. Play-off'ta yarı final maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak.

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