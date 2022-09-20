Sakaryalı karateciler İsviçre'de başarı

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, erkekler + 84 kiloda mindere çıkan Fatih Şen birinci, açık sıklette ise ikinci oldu.

Kadınlarda ise 55 kiloda yarışan Zümra Rezzan İm, 21 yaş altı kategorisinde üçüncülük, açık sıklette ikincilik elde etti.

Şampiyonayı madalya ve kupalarla tamamlayan sporcular büyük başarıya imza attı.