Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Kaynarca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler, tarlada ürünlerini ekmeye devam ederken bir yandan da hayvanlarını beslemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte tarım sektörünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
Tarım sektörü olarak üretmeye devam ettiklerini belirten Çakar, "İlçemizdeki vatandaşların yüzde 80'i tarımla uğraşıyor. Şu anda bölgemizde mısır ve ayçiçeği ekimleri devam ediyor. Aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak için kuru ot ve ot silajı üretmeye devam ediyor." diye konuştu.
Çakar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde üretime devam edildiğini kaydetti.
Üretici Salih Güzelalp de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için tarlada çalışmaya devam ettiklerini dile getirerek "Bizim için şu an bir sıkıntı yok. İlk zamanlar ekinlerimiz biraz gecikmişti ama sonra Bakanlığın çiftçilerin herhangi bir sorun yaşamayacağını açıklaması bizleri rahatlattı. Bugün mısır ve ayçiçeği ekimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hayvanlarına silaj yapan çiftçi Saffet Şahin de kısıtlamanın kendilerini etkilemediğini belirterek "İşimize devam ediyoruz. Hayvanlara yem bitkisi bağlıyorum. Çalışmalarımıza hiçbir engel olmadan devam ediyoruz." dedi.
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