Yangın faciası! Ölü ve yaralı var

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı binanın 2’nci katında çıkan yangın neticesinde 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide bina altında bulunan dükkanın tentesine atlayarak kurtuldu.
Yangın, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Hal Caddesi üzerinde bulunan binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişinin kaldığı öğrenilen dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen yangında evde bulunan Osman K.’nin camdan alt kattaki dükkanın tentesine atlayarak kendini kurtarırken evde bulunan Turgay Oğul ise alevlerin arasında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kontrol altına alarak söndürürken yerde Oğul’u hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Oğul’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı incelemesi sonrasında Oğul’un cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Ekipler konuya ilişkin soruşturma başlatırken yanan dairenin alt katındaki dükkan sahibi Vedat Oğuz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine geldiğini ve yangın neticesinde bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
"ÇIKAN YANGINDA BİR KİŞİ ÖLDÜ"
Yanan dairenin alt katındaki dükkan sahibi Vedat Oğuz, “Sabah 06.30-07.00 civarlarında yangın başlamış. Ben de 07.30 gibi geldim, gelmemin sebebi ise dükkanımızın üst katı yanıyor diye. Olayda ki arkadaşlardan bir tanesi dükkanda perdenin içerisinden çıktı, bizde ona şaşırdık. Alev alev yanıyordu, itfaiye ekipleri geldi yangını söndürdü. Çıkan yangında bir kişi öldü. Diğerinin durumu da kötüydü, kafası yarılmıştı” dedi.
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