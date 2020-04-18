Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

AA

Kocaeli'de, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Vatandaşlar, kent genelindeki cadde ve sokaklarda kısıtlamaya büyük oranda riayet ediyor.

Şehrin belli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Yılın her dönemi yoğun olan Kent Meydanı, Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ile Yenicuma, Fevziye ve Sabri Yalım parklarında sessizlik hakim oldu.

- Sakarya

Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Uzun Çarşı, Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi ve Serdivan ile ana arterler ve sokaklar boş kaldı.

Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşlar, kısıtlamaya uygun davrandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından boş kalan caddeler havadan görüntülendi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların sınırlandırmaya uygun davrandığı, cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanmadı.

İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.