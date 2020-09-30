Sakarya ve Düzce'den Azerbaycan'a manevi destek

Sakarya'da öğrenim gören yabancı öğrenciler, katıldıkları uçurtma şenliğinde, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla bayrak açtı.
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde düzenlenen uçurtma şenliğine; Suriye, Yemen, Sudan, Afganistan, Kazakistan, Somali, Tunus, Fas, Cezayir, Zimbabve ve Cibuti uyruklu yaklaşık 50 öğrenci katıldı.
Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, çeşitli ülkelerden Sakarya'ya gelen öğrencilerin, kentin iki güzide üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.
Öğrencileri en iyi şekilde ağırlamak için gayret gösterdiklerini anlatan Özsoy, "Yurt dışından gelen öğrenciler için gençlik merkezlerimizce Serdivan'da uçurtma şenliği düzenledik. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluğu gördükçe bizler de mutlu oluyoruz. Bu tür etkinliklerimiz her zaman devam edecektir. Öğrencilerimiz, Türk ve Azerbaycan bayrakları açarak Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Ben de kardeşimiz Azerbaycan'da, Ermenistan tarafından düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.
- "Dualarımızla onların yanındayız"
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde ise Azerbaycan'a destek olmak amacıyla ilçedeki billboardlara "Seninleyiz Can Azerbaycan" yazılı afişler asıldı.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yaptığı açıklamada, Karabağ'ın 30 yıldır işgal altında olduğunu hatırlattı.
Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu, vatandaşlarının da can kardeşleri olduğunu vurgulayan Koloğlu, "İki devlet, tek millet olarak sürekli ifade ettiğimiz Azerbaycan halkı, 30 yıldır bu işgale sabretti. Azerbaycan üzerine baskı yapıldı ve sürekli Ermeniler şımardılar. En son geçen hafta pazar günü ciddi anlamda sivil şehitlerimizle olay tekrar gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman arkasında olduğu Azerbaycan devleti de savaş hali ilan etti. İşgal altındaki toprakları yavaş yavaş ele geçirmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Koloğlu, her zaman Azerbaycan halkının yanında olduklarını belirterek "Dualarımızla onların yanındayız. Billboardlarımızla onların yanındayız. Türkiye'deki insanlar, bütün Türk devletleri Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinin yanında. Bizler de buna katkı sunma noktasında elimizden geldiğince şehrimizin bütün billboardlarını bu afişlerle donattık." diye konuştu.
,Yavuz Emrah Sever
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