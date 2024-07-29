Sakarya ve Düzce'de denize giriş yasağı

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Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, ziyaretçileri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

DÜZCE'DE DE DENİZE GİRİŞE YASAK

Sakarya'nın ardından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları ikaz ediyor. Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.