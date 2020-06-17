Sakarya Valisi Nayir'e veda töreni

Nayir, Valilik makamında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, 19 ay görev yaptığı Sakarya'dan bugün itibariyle fiilen ayrıldığını söyledi.
Sakarya'ya hizmet etmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Nayir, şunları kaydetti:
"Güzel şeyler yaşadık, güzel dostluklar edindik. Burada ülkemize ait zenginlikleri hissettik. Bize bu fırsatı veren devletimize, burayı da tanımamıza vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla gelmiştik hepsine teşekkür ediyoruz. Memuriyetin tecellisinde bu var. Bu benim 15. görev yerimdi, 16. görev yerime gidiyorum. Dolayısıyla biz bunları normal kabul etmeyi öğrendik. Bizim açımızdan gelişimiz ne kadar normalse gidişimiz de o kadar normal. Hayat felsefesi olarak gittiğine üzülmeyeceksin yaşadığına sevineceksin düsturu, bizim düsturumuz. Burada yaşadıklarımız bizi sevindiriyor, burada kurduğumuz dostluklar sevindiriyor. Ülkemizin bu güzel köşesini tanımış olmak bizi mutlu ediyor. Ayrılırken de elbette bir burukluğumuz olur. Dostlardan ayrılmış olmanın getirmiş olduğu bir burukluktur bu."
Bugüne kadar verdikleri destekten dolayı yakın çalışma arkadaşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, siyasi temsilcilere, sivil toplum örgütü temsilcilerine ve basına teşekkür eden Nayir, herkesten büyük destek gördüğünü dile getirdi.
- "Salgın nedeniyle hastanede yatan sayısı 20'lere düştü"
Dünyada 100-200 yılda bir görülebilecek bir salgının yaşandığını dile getiren Nayir, "Bu süreç içerisinde de herkes destek oldu. En başta sağlık teşkilatımız olmak üzere herkes fedakarlıkta bulundu ve elinden geleni fazlasıyla yapmaya çalıştı. İyi bir noktada bırakıyoruz, dün akşam itibarıyla hastanede yatan sayımız 20'lere düşmüştü ve artış da çok büyük oranda azalmıştı ama risk devam ediyor. Hala maske, mesafe ve hijyen şartlarını korumamız gerekiyor, yoksa geriye dönüş her an mümkün. Bu konuda da ben Sakarya halkının bugüne kadar gösterdiği hassasiyeti, bundan sonra da göstereceğine inanıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.
Nayir, daha sonra törene katılanlarla vedalaşarak Valilik binasından ayrıldı.
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