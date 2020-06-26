Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti

Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yalçıntaş da Vali Kaldırım'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyaret sonunda Yalçıntaş, Vali Kaldırım'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.