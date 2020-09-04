Sakarya Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Valilik yazılı açıklamasında, söz konusu iddialarla ilgili yapılan araştırmada onu ile ilgili yapılan araştırmada Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İDDİALARLA İLGİLİ BAĞLANTISI TESBİT EDİLEMEDİ

Valilik, konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilemediğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikâyet bulunmamaktadır. Bahse konu iddia edilen olayın Türkiye’nin neresinde ve ne zaman yaşandığının tesbiti ile ilgili de Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiştir.