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        Haberler Gündem Güncel Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı | Son dakika haberleri

        Sakarya sahillerinde denize girmek bugün de yasaklandı

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere bugün de izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:31
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        3 ilçede denize giriş yasağı
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        Sakarya'da Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz hava ve deniz şartları nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.

        Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, ziyaretçileri denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

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        #sakarya
        #denize giriş yasağı
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