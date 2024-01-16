Sakarya otomotiv üretiminde ve ihracatında gaza bastı

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İhracatta 2023 yılını İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada kapatan Sakarya, geçen yıl 153 ülke ve 11 serbest bölgeye 5 milyar 717 milyon 967 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, iklimlendirme sanayi, makine ve aksamları sektörlerinde öne çıkan Sakarya'da en fazla ihracat, 5 milyar 45 milyon 405 bin dolarla taşıt alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2022'de ürettiği 265 bin 31 aracın yüzde 73,6'sına denk gelen 195 bin 147'sini yurt dışına gönderen Sakarya, otomotiv alanındaki üretimini ve yurt dışı satışını 2023'te daha da artırdı.

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Buna göre, üretimini 4 bin 253 adet artırarak 269 bin 284'e yükselten Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, yüzde 75,5'e denk gelen 203 bin 397 taşıtı ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 75'i yurt dışına satıldı.

Ülkenin otomotiv ihracatında yüzde 19,6 paya sahip olan Sakarya'da geçen yıl günde 738 araç banttan indirilirken, bunların 558'i ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 212 bin 843 otomobil, 312 kamyonet, 1899 otobüs, 1895 midibüs, 912 küçük kamyon ve 51 bin 423 traktör üretti.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota ilk sırada yer alırken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 212 bin 843 binek tipinde Corolla, C-HR, Hybrid ve Hilux modelleri üretti, bunun yüzde 86,8'ine denk gelen 184 bin 797 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 51 bin 423 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 31,1'ine denk gelen 16 bin 16 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da 2023'te ürettiği 5 bin 18 aracın 2 bin 584'ünü ihraç etti.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün 2022 ve 2023'te Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Firma 2022 Üretim 2023 Üretim 2022 İhracat 2023 İhracat Toyota 216.735 212.843 176.545 184.797 Otokar 3.677 5.018 1506 2.584 TürkTraktör 44.619 51.423 17.095 16.016 Toplam 265.031 269.284 195.147 203.397