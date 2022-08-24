Sakarya'da kaza: Çok sayıda yaralı var

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu’nda şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün TIR'a arkadan çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 25 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan Aşır Durgut, “Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm” dedi.
Kaza, Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y. idaresindeki Tokat- İstanbul seferi yapan 34 FA 4591 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs, aynı istikamette seyir halinde olan Y.M idaresindeki 34 GDA 08 dorse plakalı TIR'aa arkadan çaptı. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları çeşitli hastanelere sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
"İÇERİDE İNSANLAR PANİK HALİNDEYDİ"
Kazaya karışan otobüste yolcu olarak bulunan bir kişi yaşadıkları panik anlarını anlattı. Yolcu Aşır Durgut, “Taksi otobüse korna çaldı, otobüs sağa kaçınca öndeki tırda yavaş gidiyordu arkadan vurdu. Ben 10 numaralı koltuktaydım olayı birebir gördüm. İlk etapta kapılar açılamadı ve ben aracın hava alması için bende çekiçle camları kırdım. İçeride insanlar panik halindeydi. Ben Ankara’dan bindim otobüse Adapazarı otobanından çıktık yola girdik daha otobüs hızını bile alamadı sadec bizi sıkıştıran taksi oldu” dedi.
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