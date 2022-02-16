Atladığı nehirde kayboldu

AA

İddiaya göre, S.Ş'nin (31) Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkisinde suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri S.Ş'ye ulaşabilmek için hazırlıklarını yapıp suya girdi. Botla yüzeyde arama yapan ekipler, sabah saatlerinde suya dalarak çalışmalarını sürdürecek.

AA'nın haberine göre; S.Ş'nin kendisini kovalayan şahıslardan kurtulmak için nehre atladığı ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.