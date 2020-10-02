Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Setaltı Mahallesi'nde Sakarya Nehri'ne girerek kaybolan 12 yaşındaki Muhammed B'yi arama çalışmalarına 3. günde devam edildi.

Ekiplerce, nehre girdiği bölgenin yakınlarındaki Sakarya Köprüsü civarında bulunan Muhammed B'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Muhammed B'nin cesedinin bulunduğunu öğrenen yakınları, bölgeye giderek gözyaşı döktü.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Adapazarı ilçesinde 3 gün önce serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, kaybolan Muhammet B'nin bulunması için çalışma başlatılmıştı.