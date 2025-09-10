Sakarya Nehri'nde hayalet ağ bulundu

Sakarya Nehri’nde hayalet ağ ele geçirildi
Sakarya Nehri'nde ekipler tarafından yapılan denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 250 metre hayalet ağ ele geçirildi
Giriş: 10.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:17
Sakarya'da İl ve Pamukova İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri, Sakarya Nehri'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi..png
Çardak-Özbek Mahalleleri mevkiinde yapılan kontrollerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 adet misina ağı ele geçirildi.
Toplam uzunluğu 250 metrelik ağa el konulurken, doğal yaşamın korunması amacıyla imha işlemlerinin başlatıldığı bildirildi..png
