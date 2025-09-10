Habertürk
        Sakarya Nehri'nde hayalet ağ bulundu | Son dakika haberleri

        Sakarya Nehri’nde hayalet ağ ele geçirildi

        Sakarya Nehri'nde ekipler tarafından yapılan denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 250 metre hayalet ağ ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:17
        Sakarya Nehri'nde hayalet ağ bulundu
        Sakarya'da İl ve Pamukova İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri, Sakarya Nehri'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Çardak-Özbek Mahalleleri mevkiinde yapılan kontrollerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 adet misina ağı ele geçirildi.

        Toplam uzunluğu 250 metrelik ağa el konulurken, doğal yaşamın korunması amacıyla imha işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

