Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya kent merkezi ve ilçeleriyle Kocaeli'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.