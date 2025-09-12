Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Plaj sapığı yakalanıp tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Plaj sapığı yakalanıp tutuklandı!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, plajda kadınların fotoğraflarını çektiği tespit edilen şüpheli F.A., gözaltına alındı. Telefonundan çektiği kadınlara ait videolar çıkan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 08:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plaj sapığı yakalanıp tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti.

        KADINLAR ŞÜPHELİNİN TELEFONUNU ALDI

        DHA'daki habere göre kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu.

        VATANDAŞLAR KAÇMASINI ENGELLENDİ

        Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

        BİRÇOK KADININ FOTOĞRAFI ÇIKTI

        Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.’de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vuran şüpheli, intihara kalkıştı
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Habertürk Anasayfa