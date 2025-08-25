Habertürk
        Sakarya haberleri: Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı

        Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı

        Sakarya'nın, denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:50
        Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı
        Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.

        BAYRAKLAR KIRMIZIYA DÖNDÜ

        İHA'daki habere göre bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa