Kırmızı bayrak asıldı! Bir kentte deniz yasağı
Sakarya'nın, denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklandı
Giriş: 25.08.2025 - 10:50 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:50
Sakarya'da Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı.
BAYRAKLAR KIRMIZIYA DÖNDÜ
İHA'daki habere göre bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
