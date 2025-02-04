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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Katil evlat annesini tüfekle öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Katil evlat annesini tüfekle öldürdü!

        Sakarya'da, 30 yaşındaki Kadir Taşkın, işsizlik ve evlilik sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışmada, annesi Behiye Taşkın'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından 112'yi arayarak kaybolduğunu bildiren ve jandarma ekiplerince bulunduktan sonra cinayeti itiraf eden katil zanlısı gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:18
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        Katil evlat annesini tüfekle öldürdü!
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        Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Kadir Taşkın (30) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduğunu söyledi.

        ANNESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Taşkın'a ulaştı. Kadir Taşkın, evde annesini av tüfeği ile vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

        CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

        İtirafın ardından eve giden ekipler Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        EVLİLİK VE İŞSİZLİK KAVGASI

        Öte yandan, olayın evlilik ve işsizlik sebebiyle başlayan tartışma sonrasında meydana geldiği iddia edildi. Annesini öldüren şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #sakarya
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