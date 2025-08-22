Hastanede eşini silahla vurdu!
Sakarya'daki Yenikent Devlet Hastanesi'nde, eczanede nöbetçi olarak görev yapan 29 yaşındaki Y.G.S. adlı kadın boşanma aşamasındaki eşi 32 yaşındaki Enes S. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Enes S., hastanede görevli polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Karaman Mahallesinde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.
ÇİFT BOŞANMA AŞAMASINDAYDI
Enes S. (32), hastaneye gelerek nöbetçi eczane personeli olarak görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. (29) ile konuşmak istedi.
HASTANEDE KURŞUN YAĞDIRDI
DHA'daki habere göre hastane ecza deposunun ilaç ve malzeme kapısından içeri giren Enes S., tartıştığı Y.G.S.’yi tabanca ile vurdu.
GENÇ KADIN KARNINDAN VURULDU
Karnından vurulan Y.G.S. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan hastane güvenlik personeli ve hastane polisi olay yerine geldi. Enes S. polis tarafından gözaltına alındı.
AĞIR YARALANDI TEDAVİ ALTINDA
Ağır yaralı kadın, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli Enes S. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
SALDIRGANIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Boşanma aşamasındaki eşini vuran Enes S. daha sonra işlemleri için Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.