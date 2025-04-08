Genç dansçının şüpheli ölümü!
Sakarya'da, 30 yaşındaki dansçı T.T.'den haber alamayan yakınları evine gittiğinde genç kadını hareketsiz buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen T.T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 08.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:52
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'daki habere göre durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor.
Ayrıca, genç kadının daha önce de intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.
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