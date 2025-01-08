Sakarya’nın Geyve ilçesinde olay, Çeltikler Mahallesi Soğanlık Sokak üzerinde bulunan cam üretim fabrikasında meydana geldi.

REKLAM advertisement1

VİNCİN TAŞIDIĞI CAMLAR DEVRİLDİ

İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, cam üretim fabrikasında vinç tarafından taşınan camlar, çemberlerin kopması neticesinde devrildi.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Camların altında kalan Ayhan Kurt (60), ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ayhan Kurt, daha sonrasında sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, hayatını kaybeden Ayhan Kurt’un cenazesinin memleketi Mersin’e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.