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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya haberleri: Cam fabrikasında korkunç ölüm | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cam fabrikasında korkunç ölüm!

        Sakarya'da, çalıştığı fabrikada üzerine cam devrilen 60 yaşındaki Ayhan Kurt, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kurt'un cenazesinin memleketi Mersin'e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 14:28
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        Cam fabrikasında korkunç ölüm!
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        Sakarya’nın Geyve ilçesinde olay, Çeltikler Mahallesi Soğanlık Sokak üzerinde bulunan cam üretim fabrikasında meydana geldi.

        VİNCİN TAŞIDIĞI CAMLAR DEVRİLDİ

        İHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre, cam üretim fabrikasında vinç tarafından taşınan camlar, çemberlerin kopması neticesinde devrildi.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Camların altında kalan Ayhan Kurt (60), ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Ayhan Kurt, daha sonrasında sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Öte yandan, hayatını kaybeden Ayhan Kurt’un cenazesinin memleketi Mersin’e gönderildiği öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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