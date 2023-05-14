Sakarya Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sakarya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Sakarya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Sakarya seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 90.94 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:11 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.2 oldu.
Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 448.843 oyla yüzde 64.91 - Kemal Kılıçdaroğlu: 191.534 oyla yüzde 27.70 - Sinan Oğan: 47.645 oyla yüzde 6.89 - Muharrem İnce: 3.445 oyla yüzde 0.50 oy aldı.
Sakarya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Recep Tayyip Erdoğan: 448.843 oyla yüzde 64.91
Kemal Kılıçdaroğlu: 191.534 oyla yüzde 27.70
Sinan Oğan: 47.645 oyla yüzde 6.89
Muharrem İnce: 3.445 oyla yüzde 0.50
Sakarya Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.92 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:11 itibarıyla yüzde 93.6 oranında açıldı.
2023 Sakarya milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 430.245 oyla yüzde 66.31 - Millet İttifakı: 175.408 oyla yüzde 27.04 - Ata İttifakı: 15.589 oyla yüzde 2.41 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.008 oyla yüzde 1.85 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 597 oyla yüzde 0.09
aldı.
Saat 22:11 itibarıyla 2023 Sakarya milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 430.245 oyla yüzde 66.31
Millet İttifakı: 175.408 oyla yüzde 27.04
Ata İttifakı: 15.589 oyla yüzde 2.41
Emek ve Özgürlük İttifakı: 12.008 oyla yüzde 1.85
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 597 oyla yüzde 0.09
AK Parti: 312.944 oyla yüzde 48.23
CHP: 104.056 oyla yüzde 16.04
MHP: 78.666 oyla yüzde 12.12
İYİ Parti: 71.352 oyla yüzde 11.00
YENİDEN REFAH: 32.477 oyla yüzde 5.01
ZP: 13.794 oyla yüzde 2.13
YEŞİL SOL: 9.434 oyla yüzde 1.45
MEMLEKET: 6.938 oyla yüzde 1.07
BBP: 6.158 oyla yüzde 0.95
GENÇ: 2.985 oyla yüzde 0.46
TİP: 2.574 oyla yüzde 0.40
AP: 1.795 oyla yüzde 0.28
MP: 587 oyla yüzde 0.09
AB: 527 oyla yüzde 0.08
HAKPAR: 369 oyla yüzde 0.06
TKP: 285 oyla yüzde 0.04
MİLLİYOL: 268 oyla yüzde 0.04
HKP: 264 oyla yüzde 0.04
SOL PARTI: 242 oyla yüzde 0.04
YP: 89 oyla yüzde 0.01
TKH: 70 oyla yüzde 0.01
ANAP: 0 oyla yüzde 0.00
GBP: 0 oyla yüzde 0.00