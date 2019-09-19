19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve sanayi şehri Sakarya'da yaklaşık 750 bin dönüm alanda yetiştirilen fındıkta, bu yıl 125-130 bin ton üretim bekleniyor. Toplanan fındıkların büyük bir bölümünün ihraç edilmesiyle kent ekonomisine 2 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.
Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, Türkiye'de fındığın ana yurdunun Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri olarak bilinmesine rağmen Sakarya'nın fındık üretiminde önemli iller arasında Ordu'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, Ordu'dan fazla üretim yapılan yılların da yaşandığını söyledi.
Geçen yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya'da da fındık üretiminin hava şartları nedeniyle az olduğunu, 75 bin ton gibi bir üretim gerçekleştiğini aktaran Sarı, bu yılki üretim hedefinin 125-130 bin ton arasında olacağının tahmin edildiğini ancak net rakamın yıl sonunda ortaya çıkacağını kaydetti.
- 750 bin dönüm alanda fındık üretiliyor
Sarı, Sakarya genelinde 750 bin dönüm alanda fındık yetiştirildiğine ve her geçen yıl üretim alanlarının arttığına değinerek, fındığın kıymetli, değerli ve katma değerli bir ürün olduğunu belirtti.
Yaklaşık 20 yıl önce fındık ağaçlarının sökümüne destek verildiğini ve bu yanlıştan dönüldüğünü anımsatan Sarı, "Özellikle son yıllarda devlet de bu sökümlere desteği kesti, ovalara bile fındık ekiliyor. Belki ilerleyen yıllarda Türkiye'de fındık üretiminde Sakarya birinci sıraya gelebilir." diye konuştu.
Sarı, geçen yıl üretimi yapılan fındığın ekonomiye yaklaşık 1 milyar liralık katkı sağladığını ifade ederek, "Bu yılki üretimden Sakarya ekonomisine yaklaşık 2 milyar liralık bir katkıda bulunulacak." dedi.
"ÜRETİCİNİN EMEĞİ AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR"
Kendisinin de bir fındık ihracatçısı olduğunu anlatan Sarı, Hendek ilçesindeki fındık fabrikasında geleneksek ve modern yöntemlerle fındık kırma işlemi yapıldığını, 24 saatte yaklaşık 450 ton kabuklu fındığı içe çevirdiklerini anlattı.
Sarı, içe çevrilen fındığın ihracata gittiğini belirterek, "Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 90'ı ihracata gider. Geri kalanı da iç piyasaya satılır. Çikolatanın ham maddesi fındık, olmazsa olmaz. O yüzden Türkiye'de üretilen fındığın yüzde 90'ı Avrupa'ya, uluslararası çikolata firmalarına ihraç olur." ifadelerini kullandı.
"GERÇEK ÜRETİCİNİN MEYDANA ÇIKMASI LAZIM"
Üreticinin fındıkta en önemli aktör olduğuna değinen Sarı, üreticinin, ürettiği ürünün gerçek anlamda fiyat bulmasını istediğini kaydetti.
Üreticinin fındık fiyatlarının iyi olması beklentisinin normal olduğunu dile getiren Sarı, "Gerçek üreticinin ve çiftçinin meydana çıkması lazım çünkü araziler bölündü, babadan kalma geleneksel tarım yapılıyor. Tarımda biraz profesyonelleşmeye gidilmesi gerekir. Bunu çiftçi yapabilir, başkaları yapabilir. Bir ton fındık toplayan üretici, fındık fiyatı ne olursa olsun geçimini sağlayamaz. Bu yüzden bunların düzenlenmesi lazım. Profesyonelleşme arttıkça kalite artacak, istihdam sağlanacak çünkü fındık bahçeleri çok bölük, bunların bütünleşmesi lazım. Ya da bir diğer formül, kooperatifleşme olması gerekir." şeklinde konuştu.
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