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Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 305 kişiye para cezası

Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 305 kişiye para cezası kesildi.

21.12.2020 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 305 kişiye para cezası
AA

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 19-20 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamasını 112 kişinin, 14-18 Aralık 21.00-05.00 saatlerinde de 131 kişinin ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan 243 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 374 bin 296 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince de hafta sonu kısıtlamayı ihlal eden 42 kişiye 109 bin 722 lira para cezası uygulandı.

- Düzce

Düzce'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 135 kişiye 425 bin 250 lira para cezası kesildi.

Jandarma ve emniyet ekipleri, hafta sonunda denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde kısıtlamaya uymayan 135 kişi hakkında idari işlem uygulanırken amaç dışı kullanılan 2 iş yeri zabıta ekiplerince kapatıldı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 16 kişiye 6 bin 272 lira para cezası verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Gökçebey, Çaycuma, Alaplı ve Ereğli'deki sorumluluk sahalarında cadde, sokak ve açık alanlarda hafta sonu denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde kısıtlamaya riayet etmedikleri belirlenen 16 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca jandarma ekiplerince, sorumluluk alanlarında 258 kişinin hastane, 21 kişinin gıda, 33 kişinin ilaç, 149 kişinin bilgi talebinin yanı sıra 106'sı diğer konular olmak üzere 567 vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verildi.

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