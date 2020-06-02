Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta sağanak etkili oldu

Sakarya'da gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu.
İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.
Sürücüler ise Çark Caddesi'nin bazı noktalarında oluşan su birikintileri nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sağanağın gün boyu aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
- Düzce
Düzce'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve kent merkezinde ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Zaman zaman yolda oluşan su birikintileri nedeniyle küçük çapta kazalar meydana geldi.
Kent merkezinde ise yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
- Zonguldak
Zonguldak kent merkezinde etkili olan yağış sonucu cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorlanan araç sürücüleri, ulaşımda aksamaya neden olurken, belediye ekiplerince tıkanan mazgallar temizlendi.
- Bolu
Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla etkili oluyor.
Gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların kentte aralıklarla etkili olmasını beklediklerini ve cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.
,Mehmet Emin Gürbüz,Onur Orhan,Gökhan Yılmaz
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