Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

AA

Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.

Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası veriyor.

Anonslarla Sakaryalılardan evde kalınması, dışarı çıkıldığı takdirde tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

- Bolu

Bolu'da yaya giriş ve çıkışına kapalı olan İzzet Baysal Baysal Caddesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.

Yaya ve motorize polis ile zabıta ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıyor.

Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarla maske takmayanlar takip ediliyor. Gerekçesi olmadan sokağa çıkanlar ile maske takmadan sokakta dolaşanlara polis ekipleri tarafından yapılan uyarının ardından cezai işlem uygulanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun kent giriş ve çıkışları ile D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olanlar sağlık ekiplerine yönlendiriliyor.

- Karabük

Karabük Valisi Fuat Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan kişilere durmaksızın hizmet verdiklerini belirtti.

Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün kurum ve kuruluşların virüsle mücadele ettiğini, vatandaşların ise evlerinde kalarak destek verdiğini aktardı.

Karabük Belediyesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınlarında denetim yapmaya devam ediyor.

Safranbolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından meydanlarda ve vatandaşların geçiş güzergahlarında koruyucu maske dağıtımı yapıldı.

Koruyucu maske dağıtımının salgın bitene kadar devam edeceğini belirten Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan maske dağıtımını, meydanlarda, pazar yerlerinde ve geçiş güzergahlarında Vefa ekibimizle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediyesince de ilçedeki başta fırınlar olmak üzere, esnafa maske dağıtımı yapıldı.

- Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, ilçe belediyelerle STK'ler tarafından gerçekleştirilen maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için Türk Kızılay ve Vefa grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.

,Ömer Ürer,Mehmet Emin Gürbüz,Ömer Faruk Cebeci