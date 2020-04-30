Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.
Şehrin önemli kavşaklarında yaya ve sürücülere yönelik uygulama yapan ekipler, kurallara riayet etmeyenlere idari para cezası veriyor.
Anonslarla Sakaryalılardan evde kalınması, dışarı çıkıldığı takdirde tedbirlere uyulması çağrısında bulunuluyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
- Bolu
Bolu'da yaya giriş ve çıkışına kapalı olan İzzet Baysal Baysal Caddesi'nde polis ve zabıta ekiplerinin kontrolleri devam ediyor.
Yaya ve motorize polis ile zabıta ekipleri, mahalle, cadde ve sokaklarda vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarıyor.
Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündeki vatandaşlarla maske takmayanlar takip ediliyor. Gerekçesi olmadan sokağa çıkanlar ile maske takmadan sokakta dolaşanlara polis ekipleri tarafından yapılan uyarının ardından cezai işlem uygulanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun kent giriş ve çıkışları ile D-100 kara yolunun kent giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olanlar sağlık ekiplerine yönlendiriliyor.
- Karabük
Karabük Valisi Fuat Gürel, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan kişilere durmaksızın hizmet verdiklerini belirtti.
Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün kurum ve kuruluşların virüsle mücadele ettiğini, vatandaşların ise evlerinde kalarak destek verdiğini aktardı.
Karabük Belediyesi ise koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınlarında denetim yapmaya devam ediyor.
Safranbolu ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından meydanlarda ve vatandaşların geçiş güzergahlarında koruyucu maske dağıtımı yapıldı.
Koruyucu maske dağıtımının salgın bitene kadar devam edeceğini belirten Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan maske dağıtımını, meydanlarda, pazar yerlerinde ve geçiş güzergahlarında Vefa ekibimizle gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Safranbolu Belediyesince de ilçedeki başta fırınlar olmak üzere, esnafa maske dağıtımı yapıldı.
- Düzce
Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.
Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.
Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.
Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, ilçe belediyelerle STK'ler tarafından gerçekleştirilen maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için Türk Kızılay ve Vefa grupları çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.
,Ömer Ürer,Mehmet Emin Gürbüz,Ömer Faruk Cebeci
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!