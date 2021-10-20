Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat

AA

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-eylül döneminde 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sakarya, yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada yer aldı.

Türkiye'nin ihracatında yüzde 2,37 payı bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 2 milyar 934 milyon 710 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, yatırımlar ve destekler sayesinde bu yılın aynı döneminde dış satımı yüzde 19,28 artırdı. Buna göre, kentten yılın 9 ayında 148 ülke ve 9 serbest bölgeye 3 milyar 500 milyon 587 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

- İhracatta otomotiv zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında en büyük pay, yüzde 87,16 ile otomotiv sektörünün oldu. Sakarya'dan geçen yılın 9 ayında otomotivde 2 milyar 620 milyon 806 bin dolarlık ihracat yapıldı, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 16,4 artışla 3 milyar 51 milyon 123 bin dolarlık satış yapıldı.

Dış satımda ikinci sırada 89 milyon 132 bin dolarla demir ve demir dışı metaller yer aldı. Bu sektörü 51 milyon 274 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 48 milyon 897 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 44 milyon 40 bin dolarla makine ve aksamları ile 40 milyon 218 bin dolarla çelik izledi.

Sakarya'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Birleşik Krallık'a yapıldı. Bu ülkeye yılın 9 ayında 373 milyon 51 bin dolar dış satım gerçekleştirildi.

Kentten en fazla ihracat yapılan ikinci ülke ise 368 milyon 430 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 311 milyon 42 bin dolarla Almanya, 274 milyon 95 bin dolarla İspanya ve 243 milyon 299 bin dolarla ABD izledi.

- "Üretimin eskisi gibi yükselişe geçeceğini umuyorum"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, ihracatta yaşanan sert düşüşlerin sebebi olan küresel çip krizinin yeni yıl itibarıyla hafiflemesinin beklendiğini belirterek, "Sakarya'nın son zamanlardaki dış ticaret verilerine baktığımızda, dünyada yaşanan sıkıntıların yansımalarını görüyoruz. En temel problemimiz, üreticinin ham madde ihtiyacıdır." dedi.

Çip krizinin özellikle otomotiv ihracatında ciddi düşüşe neden olduğunu gördüklerini aktaran Altuğ, şöyle devam etti:

"2022'nin ilk yarısına kadar bu krizin aşılacağını bekliyoruz. Çip tedarikinde yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle dünya çapında markalar, özellikle otomobil üreticileri, üretimi yavaşlatma veya durdurma kararı aldılar. İlimiz ihracatının bel kemiği olan otomotiv üretimi de bu anlamda yavaşladı. Sakarya ihracatındaki temel düşüşün nedeni de budur. Bu krizin küresel ekonomiye etkisinin uzun sürmeyeceğini ve üretimin eskisi gibi yükselişe geçeceğini umuyorum. Yapılan uzman değerlendirmeleri de bu yönde."

Altuğ, salgının küresel ekonomide dengeleri değiştirdiğini vurgulayarak, bu doğrultuda ekonomi ve sosyal politikaların etkinliğinin artırılması için tüm kesimlerle daha dinamik iş birliği geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu, iş dünyası temsilcileri olarak bu dinamik iş birliğinde fonksiyonel şekilde yer almaya, ortak akılla kent ekonomisindeki sorunların çözümüne destek olmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Salgın sürecinin, daha fazla ve nitelikli üretimden başka seçeneklerinin olmadığını gösterdiğine işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda ihracat ve üretimin artırılmasına yönelik yeni politikalar geliştirilmeli, iş dünyasının finansmana ulaşımına yönelik yapılan çalışmalara yenileri eklenmelidir. Ayrıca, yerli üretime öncelik verilmelidir. Bu, bizi yeni küresel oluşum sürecinde bir adım ileriye taşıyacaktır. İhracat ve ithalatın doğru orantılı artışının önüne bu yolla geçebiliriz. Bir şeyi de tekrar hatırlatmak isterim. Kabul etsek de etmesek de artık dijital çağın içindeyiz. Bu gelişime ve değişime direnenler bir bir yok oluyor. Ar-Ge yapmalıyız, inovatif üretime ağırlık vermeliyiz. Kısacası, her zaman dile getirdiğim gibi bu yeni düzenin öncüsü olmalıyız. Sakarya'nın geleceğini bu değişimi yakalayan iş dünyası belirleyecek. Bu sorumluluğu asla unutmayalım."