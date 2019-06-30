30 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına mayıs ayında 485 milyon dolar katkı sağladı.
Yılın ilk 5 aylık döneminde, toplamda 2 milyar 307 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv şehri pastadaki payını yüzde 2 büyütüp 2 milyar 127 milyon 499 bin dolarlık araç ihraç ederek sektöre damgasını vurdu.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de ilk 5 aylık dönemde üretilen 634 bin 928 aracın 544 bin 419'u ihraç edildi.
Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayarak bu alanda en büyük paya sahip olan Sakarya'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı. Böylece, kentte banttan indirilen her 100 araçtan 89'u ihraç edildi.
Geçen yıl ilk 5 aylık dönemde 106 bin 936 aracı yurt dışına satan kent, bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artışla 109 bin 172 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.
GÜNDE 818 ARAÇ BANTTAN İNDİ
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin yer aldığı Sakarya'da, mayıs ayında 23 bin 211 otomobil, 64 midibüs, 82 otobüs, 47 kamyonet, bin 963 traktör olmak üzere toplam 25 bin 367 araç üretildi. Söz konusu dönemde kentte, günde 818 araç banttan indirildi.
Şirket bazında ilk 5 aylık rakamlara bakıldığında, üretimde Toyota 113 bin 299 araçla liderliğini korurken, TürkTraktör 8 bin 504 araçla ikinci, Otokar 782 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 102 bin 369 araç, TürkTraktör 6 bin 220 araç ve Otokar 583 araç ihraç etti.
Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, mayıs ayında üretimin yaklaşık yüzde 91'ine denk gelen 21 bin 219 aracı yurt dışına sattı.
Toyota, bu yıl Sakarya'da üretime başladığı yeni nesil Corolla Hybrid modeliyle yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.
OTOKAR'DA İHRACAT ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden olan Otokar, bu yıl mayıs ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 193 araç üretti.
Geçen yılın aynı döneminde 37 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yaklaşık yüzde 237 artışla 125 aracı yurt dışına sattı.
TürkTraktör ise mayıs ayında ürettiği bin 963 traktörün bin 503'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.
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