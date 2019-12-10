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Sakaryalı ihracatçılar, bu yılın ocak-kasım döneminde 153 ülkeye 4 milyar 695 milyon 479 bin dolarlık ürün satarak ülke ekonomisine güç kattı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada yer alan Sakarya'nın kasım ayı dış satımı 469 milyon 554 bin dolar oldu.
Kentten yılın 11 ayında yapılan ihracatın tutarı ise 4 milyar 695 milyon 479 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Ocak-kasım döneminde Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı sağlayan kentten, özellikle otomotiv, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörlerince 153 ülke ve 12 serbest bölgeye satış yapıldı.
"OTOMOTİV" İHRACATTA BAŞI ÇEKTİ
Toyota, TürkTraktör ve Otokar'ın üretim tesisleriyle otomotiv ihracatında 4. il olan Sakarya, ocak-kasım döneminde bu alanda 4 milyar 288 milyon 504 bin dolarlık ihracata imza attı. Sektörün kent ihracatındaki payı yüzde 91,3 oldu.
Otomotiv sektörünü 68 milyon 310 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", 52 milyon 481 bin dolarla "makine ve aksamları", 44 milyon 508 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ve 41 milyon 499 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.
Yılın 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı yüzde 88,50 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" ve yüzde 76 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.
EN ÇOK İHRACAT BİRLEŞİK KRALLIK'A YAPILDI
Söz konusu dönemde kentten en fazla ihracat 503 milyon 582 bin dolarla Birleşik Krallık'a gerçekleştirildi.
Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 451 milyon 794 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri 359 milyon 543 bin dolarla Almanya, 343 milyon 295 bin dolarla İspanya ve 315 milyon 311 bin dolarla İsrail izledi.
Bu yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışının sağlandığı ülke, yüzde 106,42 ile İsrail oldu.
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