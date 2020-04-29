29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ürettiği 71 bin 275 aracın yüzde 85,2'sine denk gelen 60 bin 727'sini yurt dışına satarak ülke ekonomisine katkı sağladı.
İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'dan yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan kentte en çok ihracat, 1 milyar 209 milyon 217 bin dolarla otomotiv endüstrisinde yapıldı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de ocak-mart döneminde traktör de dahil 348 bin 589 araç üretildi, bunların 279 bin 991'i yurt dışına satıldı.
Bu pastada yüzde 21,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 71 bin 275 aracın yüzde 85,2'sine denk gelen 60 bin 727'sini ihraç etti.
GÜNDE 783 ARAÇ BANTTAN İNDİ
Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli üreticilerin bulunduğu kentte, ilk 3 aylık dönemde 64 bin 3 otomobil, 44 kamyonet, 73 otobüs, 202 midibüs, 6 bin 953 traktör olmak üzere toplam 71 bin 275 araç üretildi.
Bu rakamla, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 20,5'inin yapıldığı Sakarya'da, günde üretilen 783 aracın 667'si ihraç edildi.
Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de de görülmesiyle kentte bulunan otomotiv firmaları tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamında söz konusu firmalar üretimi geçici süreliğine durdurma kararı aldı.
Daha önce üretime başlama tarihini 27 Nisan olarak belirleyen Toyota, üretim arasını 4 Mayıs'a kadar uzattı.
ÜRETİMİN YÜZDE 89'UNU İHRAÇ ETTİ
Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın ilk çeyreğinde 64 bin 3 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üreten otomotiv şirketi Toyota, üretimin yüzde 89,3'üne denk gelen 57 bin 185'ini ihraç etti.
Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde 59 bin 676 araç ihracatı yapan Toyota, bu yıl yüzde 4,17 azalma yaşadı.
Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'ta üretim faaliyetlerine ara verme kararı aldı.
Otokar, Ocak-Mart döneminde ürettiği 319 aracın 125'ini yurt dışına sattı. Yılın ilk çeyreğinde 6 bin 953 traktör üreten TürkTraktör ise 3 bin 417 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sundu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!