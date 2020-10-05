Sakarya'daki sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek açıklaması

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarından yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ sorununun 1988'de eski SSCB döneminde gündeme geldiği ve uluslararası platformlara taşınmasına rağmen Ermenistan'ın işgal ettiği topraklar ve yerlerinden edilmiş kişilerle ilgili hiçbir çözüm üretilmediği belirtildi.
Dağlık Karabağ Bölgesi'nin, 1555'te Osmanlı, 1735'de İran ve 1828'de ise Çarlık Rusya'ya bağlanmış stratejik tarihi bir bölge olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Dağlık Karabağ'a hakim olmasının ardından, Kafkaslar'da Hristiyan bir tampon bölge oluşturmak amacıyla Ermenileri bölgeye göç ettirme politikası izlenmiştir. Bölgede azınlık bir nüfusa sahip Ermenilerin sayısı 1828'den sonra izlenen Rus politikalarıyla hızla artmıştır. Bölgede 1830'da yüzde 30'larda olan Ermeni Nüfusu 1990'da yüzde 80 olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Ermenilerin 28 Aralık 1991'de referanduma giderek tek taraflı bağımsızlık ilan etmelerinin, bölgede çatışma ve işgalleri başlattığı ve çok sayıda Azerbaycanlının katledildiği belirtilerek Ermenistan'ın ateşkese hiçbir zaman uymayıp, zaman zaman sınırları ihlal ederek Azerbaycan askerlerini ve sınıra yakın bölgelerdeki Azerbaycan halkını şehit ettiği hatırlatıldı.
Dağlık Karabağ bölgesinin stratejik konumu, bölgenin doğu-batı enerji koridoru üzerinde bulunmasının, bölgedeki savaşın bugüne dek sürmesine sebep olduğu ve uluslararası güçlerin bölgeye nüfuz etme politikalarına alet edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, bir kez daha çifte standardını göstermiştir. ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk üçlüsü, yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan Türkü, Müslümanların katledilmesine göz yummak, dolaylı yoldan da çeşitli lojistik ve mühimmat desteklerinde bulunmak suretiyle adeta bölgede çözümsüzlüğü desteklemektedir. Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi sorunun çözümündeki tek çıkar yol olarak durmaktadır. Azerbaycan Türkleri Ermenistan'ın tecavüzcü siyasetine boyun eğmeyecektir ve gereken yapılmaktadır. Ermenistan'ın hadsizliği ve yıllardır yapılan zulümleri kınıyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."
Açıklamada, Azerbaycan'ın işgal edilen toprakların kurtarılması ve bölgede barışın sağlanması adına gerçekleştirdiği operasyonların platform tarafından desteklendiği vurgulanarak "Karabağ Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir." ifadesi kullanıldı.
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