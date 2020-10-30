Sakarya'daki silahlı saldırı davasında 33 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

AA

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, önceki duruşmalarda verilen mütalaayı tekrarladığını söyledi.

Olayda yaşamını yitiren Diyar Ayan'ın babası Bekir Ayan ile avukatı da önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Bir önceki duruşmada savunması alınamayan bir sanık avukatının beyanının alınmasının ardından söz alan diğer müdafiler, önceki celsede yaptıkları esas hakkındaki savunmalarını tekrar ettiklerini dile getirdi.

Son sözü sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Bir sanığı "olası kastla çocuğu kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 24 sanığı üçer kez 7 yıl altışar ay, birer kez 8 yıl dörder ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 1 sanığı 10 ay, 6 sanığı 1 yıl 8 ay, 1 sanığı 1 yıl 13 ay, 2 sanığı ise 5 yıl hapis cezası ile çeşitli miktarlarda adli para cezasına çarptırdı. Bazı sanıklar hakkında bu suçtan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

Ceza alan bazı sanıklar ile diğer sanıkların üzerine atılı "çocuğu kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından beraatine ve firarinin ise dosyadan ayrılmasına hükmeden heyet, 3 kişinin de adli kontrol hükümleriyle tahliyesine karar verdi.

- Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. OSB'de bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin önünde 25 Nisan 2017'de meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği için olay yerinde bulunan Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan kurtarılamamıştı.