Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisinde, 3 Temmuz'da Hendek ilçesinde patlama olan havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirilmesi sırasında yaşanan patlamada kamyon şoförü Fatih Üretmen yaralanmıştı.

AA'nın haberine göre Üretmen, tedavi gördüğü hastaneden 42 gün sonra taburcu edildi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli, Fatih Üretmen'i evinin önünde karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.