Sakarya'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu belirlenen yabancı uyruklu zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Sakarya'da 31 Aralık 2020'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu ileri sürülen kişinin de olduğu yabancı uyruklu 8 zanlı gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, örgütün sözde eğitim faaliyetlerinin genel sorumlusu olduğu öne sürülen zanlının gözaltı süresi uzatılmıştı.