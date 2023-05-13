Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İzmit Caddesi'nde Alaattin A. (21) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Adile B'ye (73) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Adile B, 3 metre yükseklikten yolun kenarındaki inşaat alanına düştü. Çarptığı kadına yardım etmek isteyen Alaattin A. da aynı yere düştü.

Bu sırada İsmail Ş. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Alaattin A'nın otomobili ile kazaya yardım etmek için aracını park eden İrfan D. (22) idaresindeki otomobile çarptı.

Adile B. ve Alaattin A'nın yanı sıra Seval Ş. ve Sinem Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Alaattin A. ve Adile B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.