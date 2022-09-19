Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisi Adapazarı istikametinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen kamyon, şehir içi yolcu otobüsü ile iki otomobil kazaya karıştı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten ulaşım sağlandı.