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Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Giriş: 21.11.2022 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Zincirleme trafik kazası! 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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AA

AA'nın haberine göre, D-140 kara yolu Kuzuluk Kavşağı'nda Mehmet Can Y. idaresindeki otomobil, Ömer Ö. yönetimindeki hafif ticari araç ve Recep Kartal'ın (33) kullandığı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yolda metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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